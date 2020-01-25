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/ Пульмонология

Трясется, как при судорогах: появилось страшное видео с больным коронавирусом в Китае

1.3т
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В сети появилось видео с больным коронавирусом 2019-nCoV, снятое в городе Ухань в Китае.

Пугающий ролик "гуляет" в соцсетях. На кадрах видно, что все тело пациента трясется в страшных судорогах, вызванных лихорадкой.

При этом пациент нуждается в том, чтобы его придерживали, поскольку конечности просто подбрасывает в воздух.

Китай накрыл смертельный коронавирус

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

  • Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

  • Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай Ухань
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