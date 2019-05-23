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/Пульмонология

Три симптома: украинцам объяснили, в каких случаях обращаться к пульмонологу

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Если человек обратился к терапевту с жалобами на кашель, одышку или удушье, и лечение не дало результата в течение 2-3 недель, стоит пойти к пульмонологу – специалисту по заболеваниям легких и дыхательных путей.

Такую рекомендацию украинцам дала в эфире ObozTV врач-пульмонолог высшей категории Виктория Ялтонская.

"Человек должен четко понимать, что пошла положительная динамика. Тогда можно оставаться у терапевта. Если проходит 2-3 недели и становится хуже, или не лучше, или недостаточно лучше – есть смысл обратиться к пульмонологу", – рассказала медик.

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Она также посоветовала абсолютно всем хотя бы один раз в 2 года делать рентген легких либо флюорограмму, желательно на цифровом флюорографе.

"Если у человека много контактов с людьми – общественный транспорт, магазин и так далее – тогда 1 раз в год", – уточнила Ялтонская.

Она обратила внимание, что рентген и флюорограмма помогают обнаружить только туберкулез или онкологию. Чтобы определить причины, к примеру, частого кашля, придется пройти и ряд других обследований.

Три симптома: украинцам объяснили, в каких случаях обращаться к пульмонологу

likarni.com

Как писал OBOZREVATEL, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые правила медицинского обслуживания. Теперь пациентов без подписанной декларации с семейным врачом могут не допустить к приему в поликлинику, за исключением экстренных случаев.

В начале 2019 года в МОЗ анонсировали, что уже с 1 июля по направлению семейного врача можно будет бесплатно проходить более 50 видов диагностических процедур, в том числе рентген, шесть видов УЗИ, маммографию, четыре вида биопсии и пр.

Однако в мае в Национальной службы здоровья Украины признали, что полноценный запуск проекта "Бесплатная диагностика" задерживается из-за больших объемов работы и отсутствия необходимого оборудования в медучреждениях. По прогнозам, украинцы точно смогут получать эти услуги по направлению семейного врача с начала 2020 года.

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Темы
Советы врачейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Виктория Ялтонская
Место
Украина
Теги
Советы врача болезнимедреформаврачи
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