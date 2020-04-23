Ученые из России выяснили, что у больных коронавирусом можно определить три формы болезни.

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Об этом идет речь в материале на портале "Рамблер". Так, при легком течении COVID-19 характерны четыре главных симптома: кашель, слабость, боль в горле и повышенная температура до 38,5 градусов.

При среднетяжелой форме COVID-19 у больного наблюдается одышка, учащается дыхание и проявляется лихорадка. В крови снижается концентрация кислорода, начинает развиваться пневмония.

Врачи обнаружили три формы коронавируса: чем отличаются Известия

Для тяжелого состояния зараженного коронавирусом характерны снижение сознания, ажитация, то есть сильные тревога и страх с дрожанием рук и потливостью, и учащенное дыхание. Кроме того, стремительно прогрессирует пневмония: каждые 24-48 часов увеличиваются очаги поражения в легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянские медики заявили, что коронавирус может вызвать синдром Гийена-Барре.

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