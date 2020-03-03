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/ Пульмонология

Трамп устроил скандал и приказал создать вакцину от коронавируса за "пару месяцев"

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На фоне увеличения количества жертв коронавируса в США до шести человек президент Дональд Трамп потребовал от фармацевтов создать вакцину за несколько месяцев, однако нарвался на сопротивление.

Минимальный срок, который смог пообещать главе государства главный эпидемиолог Тони Фаучи, – год. Об этом пишет Daily Mail.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Мы также движемся с максимальной скоростью, чтобы разработать терапию, чтобы мы могли помочь людям выздороветь как можно быстрее, и процесс восстановления будет продолжаться", – заявил Трамп в понедельник, 3 марта, на встрече с ведущими фармацевтами в Белом доме.

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за "пару месяцев"

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за "пару месяцев"

Они, однако, предупредили президента о том, что внедрение вакцины в широком масштабе займет от года до полутора лет. При этом фармацевты подчеркнули, что все препараты находятся на разных этапах тестирования. Некоторые озвучили, что стадия тестирования на людях может начаться через несколько месяцев.

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за пару месяцев

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за пару месяцев

Трамп ухватился за эту формулировку, однако Фаучи развенчал его представления. "Как я уже говорил вам, от года до полутора", – ответил эпидемиолог.

Президент отмахнулся от него. "Мне больше нравится "пара месяцев". Я слышал очень быстрые сроки: считанные месяцы", – сказал он.

"Это произойдет не раньше, чем через год-полтора, независимо от того, как быстро вы уйдете", – резюмировал Фаучи.

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за пару месяцев

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за пару месяцев

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за пару месяцев

Трамп приказал создать вакцину от коронавируса за пару месяцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. Спасут ли они человечество, читайте в нашем эксклюзиве.

В ВОЗ заявили, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Из разряда анекдотов : "Вирус стой! Раз - Два!"
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