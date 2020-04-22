Антиартритный препарат может вылечить коронавирус: ученые проверили на больных

Исследователи из Университета Брешии выяснили, что препарат против артрита Тоцилизумаб может быть эффективным при лечении коронавируса СОVID-19.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Autoimmunity Reviews, передает "La Repubblica". Оно проводилось на ста пациентах. Так, у 77% инфицированных после принятия препарата, состояние улучшилось или стабилизировалось.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пояснили ученые, исследование показывает, что COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом характеризуется гипервоспалительным синдромом и поддерживает гипотезу о том, что Тоцилизумаб может быть эффективным в лечении заболевания.

Внимание, самолечение вредит Вашему здоровью. Назначать курс лечения могут только врачи!

Итальянское агентство по лекарственным средствам также начало исследование Тоцилизумаба на 330 пациентах, которое в настоящее время находится в стадии разработки.

Отметим, препарат Тоцилизумабобычно применяется для борьбы с ревматоидным артритом. Но применение его против коронавируса было более изучено в КНР на пациентах с тяжелым респираторным дистресс-синдромом. Там в большинстве случае Тоцилизумаб позволял достичь у большинства пациентов нормализации температуры тела, снижения клинических симптомов и потребности в кислороде уже после однократного введения препарата (400 мг внутривенно капельно).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с активным веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность в лечении коронавируса COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!