Топ самых распространенных мифов о коронавирусе, в которые нельзя верить

Новый китайский коронавирус COVID-19 своим появлением заставил понервничать жителей всех уголков планеты. Нововыявленная инфекция, способная вызывать тяжелейшие осложнения и повлекшая уже более 3 тысяч смертей, пока еще не изучена учеными, а значит вокруг нее витает еще множество вопросов и предположений.

И пока эксперты пытаются решить самые актуальные проблемы, связанные с COVID-19 (создать вакцину, найти оптимальное лечение, прекратить распространение и т.д.), вне научного мира "рождается" масса мифов, которые как минимум являются нелепыми.

MedOboz подготовил для вас топ самых нелепых фейков о коронавирусе, в которые не стоит верить.

Вокруг коронавируса витает множество мифов Эксперт

COVID-19 можно заразиться через рыбу и морепродукты

Вероятно, жизнь этому фейку дали, потому что считается, что коронавирус начал распространяться из Ухани, где расположен один из крупнейших "влажных" рынков морепродуктов и мяса (в том числе и совершенно "диких" для нашей культуры его сортов). Потому первым предположением было, что первоисточником инфекции стали именно подобные продукты.

Однако к настоящему времени нет ни единого подтверждения тому: связь ​​между морскими животными и коронавирусом не была установлена.

Единственное, с чем согласны ученые – такие продукты нужно придавать полноценной термической обработке, только не из-за риска заражения коронавирусом, а высокой вероятностью инфицирования другими опасными для человека вирусами и бактериями, которые могут содержаться в сырых морепродуктах.

Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно отказаться от мяса

Особенно популярна такая теория в Индии, а оттуда стала потихоньку пробиваться и к нам, но верить в нее таки не стоит.

Да, коронавирус относится к зоонозным инфекциям, но, как и в предыдущем случае, связи между употреблением мяса и инфицированием COVID-19 не установлено.

Более того, как рассказывали MedOboz кардиохирург Борис Тодуров и вирусолог Надежда Жолобак, наличие в рационе белковых продуктов животного происхождения крайне важно. Поскольку только в их составе содержится тот набор веществ, который необходим для нормальной работы органов и систем, в частности, для формирования полноценного иммунного ответа на вторжение патогенов.

Только, опять же, мясо нужно придавать качественной термообработке - то есть никаких "стейков с кровью", подмороженной строганины и т.д., по той же причине, что и в предыдущем случае.

Избежать заражения помогут маски и иммуностимуляторы

В интернете по поводу масок появилась популярная шутка: "Коронавирус убил 3 тысячи человек - весь мир хочет надеть маски, СПИД убил миллионы – никто не хочет пользоваться презервативами".

Так вот это все к чему – не поможет маска на 100% защититься от коронавируса, у нее другое предназначение. Есть только два сценария, когда она действительно может быть эффективной: убережет от попадания на ваши слизистые биологической жидкости зараженного человека (как это может быть в общественном транспорте или других местах массового скопления людей) или же убережет других от вас, если вы сами заражены (когда вы чихнете и закашляете, мокрота останется на маске).

В остальных случаях – носить маску везде и всюду нецелесообразно и даже опасно. Под ней в области дыхательных путей создаются такие условия, при который иммунный ответ на патоген становится слабым либо вовсе невозможным, потому будучи в маске риск заразиться еще выше.

А что касается приема иммуностимуляторов без назначения врача (то есть, если у вас не диагностированы заболевания, при которых необходим прием таких препаратов), последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

"Тяжелое течение COVID-19 связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, что сопровождается нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, связанной со способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток. Препараты-иммуностимуляторы вызывают продукцию большого количества цитокинов – специфических низкомолекулярных белковых молекул, которые активируют иммунный ответ. А гиперактивация иммунного ответа в условиях системного воспаления, инициированного вирусной инфекцией, может сопровождаться чрезвычайно бурной и опасной для жизни реакцией под названием "цитокиновый шторм", – предупредила вирусолог.

Смертельные осложнения могут наступить еще до появления симптомов

В популярной рассылке по типу "отправь всем, о ком беспокоишься", говорится: "инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID-19 станут очевидными, к тому времени, как у человека поднимается температура и появляется кашель, и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно".

Итак, если коротко и без подробностей, то при развитии фиброза легких не может не быть симптомов, поскольку из-за этого процесса нарушается функция легких, а значит у пациента с этим заболеванием по мере его развития возникают трудности с дыханием, появляется одышка, сухой кашель и т.д. И при чем, чем тяжелее степень фиброза, тем более ощутимыми становятся симптомы. Это первое.

Второе. На появление вируса организм всегда реагирует (у кого-то слабее, у кого-то более остро) симптомами, характерными для ОРВИ – температура, кашель, ломота в теле и слабость. И если на них вовремя обратить внимание (обратиться к врачу при первых признаках и начать адекватное лечение), то тяжелых последствий можно избежать (при сложном течении пациентов помещают под аппараты искусственного жизнеобеспечения). То есть, поздно может быть только в одном случае – вы и сами понимаете, в каком.

Так что без паники, если к вам тоже попало такое "предупреждение". Возьмите себя в руки и думайте о хорошем – помните, от состояния вашей нервной системы тоже зависит то, как ваш организм отреагирует на вероятную встречу с вирусом.

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