Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Топ самых распространенных мифов о коронавирусе, в которые нельзя верить

891
Читать материал на украинском

Новый китайский коронавирус COVID-19 своим появлением заставил понервничать жителей всех уголков планеты. Нововыявленная инфекция, способная вызывать тяжелейшие осложнения и повлекшая уже более 3 тысяч смертей, пока еще не изучена учеными, а значит вокруг нее витает еще множество вопросов и предположений.

И пока эксперты пытаются решить самые актуальные проблемы, связанные с COVID-19 (создать вакцину, найти оптимальное лечение, прекратить распространение и т.д.), вне научного мира "рождается" масса мифов, которые как минимум являются нелепыми.

MedOboz подготовил для вас топ самых нелепых фейков о коронавирусе, в которые не стоит верить.

Вокруг коронавируса витает множество мифов

Вокруг коронавируса витает множество мифов

Эксперт

COVID-19 можно заразиться через рыбу и морепродукты

Вероятно, жизнь этому фейку дали, потому что считается, что коронавирус начал распространяться из Ухани, где расположен один из крупнейших "влажных" рынков морепродуктов и мяса (в том числе и совершенно "диких" для нашей культуры его сортов). Потому первым предположением было, что первоисточником инфекции стали именно подобные продукты.

Однако к настоящему времени нет ни единого подтверждения тому: связь ​​между морскими животными и коронавирусом не была установлена.

Единственное, с чем согласны ученые – такие продукты нужно придавать полноценной термической обработке, только не из-за риска заражения коронавирусом, а высокой вероятностью инфицирования другими опасными для человека вирусами и бактериями, которые могут содержаться в сырых морепродуктах.

Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно отказаться от мяса

Особенно популярна такая теория в Индии, а оттуда стала потихоньку пробиваться и к нам, но верить в нее таки не стоит.

Да, коронавирус относится к зоонозным инфекциям, но, как и в предыдущем случае, связи между употреблением мяса и инфицированием COVID-19 не установлено.

Более того, как рассказывали MedOboz кардиохирург Борис Тодуров и вирусолог Надежда Жолобак, наличие в рационе белковых продуктов животного происхождения крайне важно. Поскольку только в их составе содержится тот набор веществ, который необходим для нормальной работы органов и систем, в частности, для формирования полноценного иммунного ответа на вторжение патогенов.

Только, опять же, мясо нужно придавать качественной термообработке - то есть никаких "стейков с кровью", подмороженной строганины и т.д., по той же причине, что и в предыдущем случае.

Избежать заражения помогут маски и иммуностимуляторы

В интернете по поводу масок появилась популярная шутка: "Коронавирус убил 3 тысячи человек - весь мир хочет надеть маски, СПИД убил миллионы – никто не хочет пользоваться презервативами".

Так вот это все к чему – не поможет маска на 100% защититься от коронавируса, у нее другое предназначение. Есть только два сценария, когда она действительно может быть эффективной: убережет от попадания на ваши слизистые биологической жидкости зараженного человека (как это может быть в общественном транспорте или других местах массового скопления людей) или же убережет других от вас, если вы сами заражены (когда вы чихнете и закашляете, мокрота останется на маске).

В остальных случаях – носить маску везде и всюду нецелесообразно и даже опасно. Под ней в области дыхательных путей создаются такие условия, при который иммунный ответ на патоген становится слабым либо вовсе невозможным, потому будучи в маске риск заразиться еще выше.

А что касается приема иммуностимуляторов без назначения врача (то есть, если у вас не диагностированы заболевания, при которых необходим прием таких препаратов), последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

"Тяжелое течение COVID-19 связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, что сопровождается нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, связанной со способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток. Препараты-иммуностимуляторы вызывают продукцию большого количества цитокинов – специфических низкомолекулярных белковых молекул, которые активируют иммунный ответ. А гиперактивация иммунного ответа в условиях системного воспаления, инициированного вирусной инфекцией, может сопровождаться чрезвычайно бурной и опасной для жизни реакцией под названием "цитокиновый шторм", – предупредила вирусолог.

Смертельные осложнения могут наступить еще до появления симптомов

В популярной рассылке по типу "отправь всем, о ком беспокоишься", говорится: "инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID-19 станут очевидными, к тому времени, как у человека поднимается температура и появляется кашель, и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно".

Итак, если коротко и без подробностей, то при развитии фиброза легких не может не быть симптомов, поскольку из-за этого процесса нарушается функция легких, а значит у пациента с этим заболеванием по мере его развития возникают трудности с дыханием, появляется одышка, сухой кашель и т.д. И при чем, чем тяжелее степень фиброза, тем более ощутимыми становятся симптомы. Это первое.

Второе. На появление вируса организм всегда реагирует (у кого-то слабее, у кого-то более остро) симптомами, характерными для ОРВИ температура, кашель, ломота в теле и слабость. И если на них вовремя обратить внимание (обратиться к врачу при первых признаках и начать адекватное лечение), то тяжелых последствий можно избежать (при сложном течении пациентов помещают под аппараты искусственного жизнеобеспечения). То есть, поздно может быть только в одном случае – вы и сами понимаете, в каком.

Так что без паники, если к вам тоже попало такое "предупреждение". Возьмите себя в руки и думайте о хорошем – помните, от состояния вашей нервной системы тоже зависит то, как ваш организм отреагирует на вероятную встречу с вирусом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие средства помогут избежать заражения коронавирусом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости