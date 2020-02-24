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/ Пульмонология

Три теста из 1000: стало известно, как в Украине проверяют на коронавирус

3.5т
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Украина получила от Всемирной организации здравоохранения тест-систему для 900 проверок на коронавирус COVID-2019, а ранее закупила еще 90 образцов.

Их использовали для трех испытаний, ни один случай коронавируса не подтвердился, рассказал LB.ua и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Таким образом, в наявности осталось еще 987 тестов.

"В ближайшее время мы будем делать исследование тем, кто находится на обсервации [в Новых Санжарах], то есть будет минус 105 тестов. 882 останется. В том случае, если не будет потребности в дополнительных исследованиях. Но в любом случае, этого достаточно, чтобы осуществлять диагностику на центральном уровне", – пояснил Кузин.

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Часть тестов планируют доставить в районные лаборатории, чтобы уменьшить затраты времени на доставку образцов.

Стало известно, как в Украине проверяют на коронавирус

facebook/Центр громадського здоров’я України

Тест-системы двух отечественных производителей – Института молекулярной биологии и "Диоген" – сейчас находятся на этапе разработки.

"У "Диогена" уже есть первая версия теста, для проведения пробы. Мы будем проводить тестирование параллельно – на тех тестах, которые у нас есть, и на отечественных. Если убедимся, что отечественные можно использовать, у нас будет свой производитель, который достаточно быстро сможет сделать нужное количество тестов", – рассказал Кузин.

Уточняется, что система, которую передала Украине ВОЗ, французско-немецкая, а первые 90 тестов – немецкие.

Стало известно, как в Украине проверяют на коронавирус

facebook/Центр громадського здоров’я України

Глава Центра общественного здоровья пояснил, что тестирование проводится в том случае, если есть похожая на коронавирус клиническая картина (тяжелое течение заболевания, высокая температура, затрудненное дыхание, пневмония) и эпидемиологический фактор – путешествие в Китай или другую страну, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Стране также передали разработанные ВОЗ рекомендации для ведения больных с COVID-2019. Официального протокола специфического лечения коронавируса пока не существует.

"Сейчас проводится не менее 15 клинических исследований, и их количество постоянно растет. Первый этап клинических исследований уже прошли три препарата и три комбинации препаратов, сейчас они будут переходить на второй этап", – добавил Кузин.

Стало известно, как в Украине проверяют на коронавирус

facebook/Центр громадського здоров’я України

Карта распространения коронавируса:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус Центр общественного здоровья болезнь
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