Уже скоро: в СНБО выступили с важным заявлением о борьбе с коронавирусом

В Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в пятницу, 31 января, в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По его словам, в ближайшее время эта украинская система должна заработать.

"Занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему. Потому что 20-го числа китайцы полностью дали всем желающим заниматься созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – сказал Данилов.

Данилов рассказал о тестах на коронавирус в Украине Коллаж

Напомним, недавно в Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса, который стремительно распространяется по миру.

Предлагаем посмотреть видео эфира:

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Данилов также заявил, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.

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