Теперь не просто коронавирус: болезнь-убийца из Китая получила новое название

В Китае дали временное название новому смертельному коронавирусу 2019-nCoV – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Об этом в воскресенье, 9 февраля, со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по здравоохранению КНР сообщает CNN.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке – Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно – NCP", — сказано в сообщении.

Коронавирус получил новое название

Во Всемирной организации здравоохранения решения о постоянном официальном названии пока не приняли, оно будет определено позже посредством международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Также появились свежие данные по 2019-nCoV:

Число новых случаев заражения вне провинции Хубэй упало на 42,8%.

Первые жертвы среди иностранцев появились в Ухане — от коронавируса скончались граждане США и Японии.

Заражено – 37,5 тысячи человек, 813 – погибли, выздоровело — 2755.

Германия подтвердила 14 случай заражения.

Медики уточнили, что заболевание может произойти повторно, несмотря на выработавшийся иммунитет.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA, показало, что 41% из первых 138 пациентов, диагностированных в одной больнице в Ухане, предположительно, были инфицированы в этой больнице.

Актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней человеку, который создаст вакцину от коронавируса. А США выделят КНР 100 млн долларов на борьбу с эпидемией.

На лайнере Diamond Princess, который заблокировали в Японии, обнаружили уже 70 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса. Так, 23 января власти Китая сообщили о 8 жертвах. Своего пика вспышка вируса достигла в субботу, 8 февраля, когда зафиксировали уже 89 умерших.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram