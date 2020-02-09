Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Теперь не просто коронавирус: болезнь-убийца из Китая получила новое название

10.5т
Читать материал на украинском

В Китае дали временное название новому смертельному коронавирусу 2019-nCoV – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Об этом в воскресенье, 9 февраля, со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по здравоохранению КНР сообщает CNN.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке – Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно – NCP", — сказано в сообщении.

Новости
Привозят с курортов и "мертвого" Уханя: коронавирус убил более 800 человек

Коронавирус получил новое название

Коронавирус получил новое название

Во Всемирной организации здравоохранения решения о постоянном официальном названии пока не приняли, оно будет определено позже посредством международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Также появились свежие данные по 2019-nCoV:

  • Число новых случаев заражения вне провинции Хубэй упало на 42,8%.

  • Первые жертвы среди иностранцев появились в Ухане — от коронавируса скончались граждане США и Японии.

  • Заражено – 37,5 тысячи человек, 813 – погибли, выздоровело — 2755.

  • Германия подтвердила 14 случай заражения.

  • Медики уточнили, что заболевание может произойти повторно, несмотря на выработавшийся иммунитет.

  • Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA, показало, что 41% из первых 138 пациентов, диагностированных в одной больнице в Ухане, предположительно, были инфицированы в этой больнице.

  • Актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней человеку, который создаст вакцину от коронавируса. А США выделят КНР 100 млн долларов на борьбу с эпидемией.

  • На лайнере Diamond Princess, который заблокировали в Японии, обнаружили уже 70 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса. Так, 23 января власти Китая сообщили о 8 жертвах. Своего пика вспышка вируса достигла в субботу, 8 февраля, когда зафиксировали уже 89 умерших.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
3
Интересно
15
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
asfasf vladimir
asfasf vladimir
Хватит дрoчить, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса!!!. Сам лично не первую уже снимаю там, Регайся пока Бесплатно. ---- https://cuz.su/datsex
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости