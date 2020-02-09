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/ Пульмонология

"Сутки не выходят с каюты": у двоих украинцев на круизном лайнере подозревают коронавирус

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На борту круизного лайнера Diamond Princess находятся еще два украинца с симптомами заражения коронавирусом, которые уже вторые сутки не выходят из кают.

Член экипажа Тарас Филиппов снял на видео жизнь пассажиров, передает ТСН (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

"Люди с температурой ждут своей очереди. Они просто больны, им раздают парацетамол. Сейчас у все больше и больше людей начали проявляться симптомы. Если раньше этого не было заметно, то сейчас уже очень, среди них и украинцы", – рассказал он журналистам.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

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Украинец также снял кадры с лайнера, чтобы показать, во что превратился круиз. Все пассажиры закрылись в каютах, ходит только персонал в масках и врачи в белых комбинезонах. Тараса несколько раз останавливали медики, чтобы убедиться, что он – член экипажа, который имеет право передвигаться.

"Раз в два дня примерно мы выходим в море обновить воду, чтобы она была чистая. 12 часов мы были в море, дрейфовали", – пояснил Филиппов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Место
Япония
Тег
видео
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