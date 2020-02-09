"Сутки не выходят с каюты": у двоих украинцев на круизном лайнере подозревают коронавирус

На борту круизного лайнера Diamond Princess находятся еще два украинца с симптомами заражения коронавирусом, которые уже вторые сутки не выходят из кают.

Член экипажа Тарас Филиппов снял на видео жизнь пассажиров, передает ТСН (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

"Люди с температурой ждут своей очереди. Они просто больны, им раздают парацетамол. Сейчас у все больше и больше людей начали проявляться симптомы. Если раньше этого не было заметно, то сейчас уже очень, среди них и украинцы", – рассказал он журналистам.

Лайнер Diamond Princess

Украинец также снял кадры с лайнера, чтобы показать, во что превратился круиз. Все пассажиры закрылись в каютах, ходит только персонал в масках и врачи в белых комбинезонах. Тараса несколько раз останавливали медики, чтобы убедиться, что он – член экипажа, который имеет право передвигаться.

"Раз в два дня примерно мы выходим в море обновить воду, чтобы она была чистая. 12 часов мы были в море, дрейфовали", – пояснил Филиппов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения на наличие смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

9 февраля стало известно, что заражен украинец, который является членом экипажа.

В комитете Верховной Рады рассказали, что украинец проведет в изоляции минимум 14 дней, и поделились деталями.

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