Супрун рассказали, чем чреват отказ от флюорографии

Торакальный хирург, профессор Игорь Калабуха считает идею и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун отойти от практики регулярного прохождения флюорографического обследования неудачной.

Об этом Калабуха рассказал в комментарии "МедОбозу".

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"По моему мнению, эта идея неудачная. Практика обязательного флюорографического обследования способствовала выявлению множества заболеваний на доклинических стадиях, в особенности – туберкулеза и рака легкого. И, на сегодня, я не вижу альтернативы флюорографии".

При этом он предполагает, что отказ от флюорографического обследования, будут мотивировать экономической целесообразностью.

"Но все равно получается, что мы можем больше потерять, чем сэкономить, если считать не только затраты бюджета на флюорографы, электричество и персонал, но и потери от преждевременно утративших трудоспособность и жизнь граждан - образователей бюджета", - считает профессор.

"Что касается опросников. Жалобы появляются, когда нарушение здоровья уже возникло. Пациент с опухолью легкого в начальной стадии жалоб не предъявляет, а на флюорограмме опухоль уже видна", - говорит врач.

А еще многое зависит от сознательности населения. Опросник ведь тоже нужно прийти и заполнить.

В развитых странах граждане ценят свое здоровье, как свой капитал. К тому же, пациент, имеющий медицинскую страховку, обязан вовремя проходить медобследование, иначе пострадает его страховой полис.

"У нас же некоторые пациенты более ответственно относятся к состоянию своих автомобилей, чем к собственному здоровью, проходя обследование один раз в 5-10 лет", - подытожил врач.

Ранее Супрун заявила, что практика прохождения флюорографического обследования – это "наследие советской системы здравоохранения". По ее мнению, она является малоэффективной и не помогает выявить туберкулез на ранних стадиях.