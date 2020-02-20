Украинцы запустили трогательный флэшмоб в поддержку эвакуированных из Китая

Украинцы запустили трогательный флэшмоб в поддержку людей, которых в четверг, 20 февраля, эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса города Уханя в Китае.

Ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков опубликовал на своей странице в Facebook пост с хештэгом #ВирусаНеБоюсьЯсВами. Идею мужчины поддержали десятки пользователей социальной сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я поддерживаю всех эвакуированных людей из Уханя! Уверен, что все здоровы! Поддерживайте и вы!" – написал Пупков.

В сети запустили трогательный флэшмоб Facebook/Igor Pupkov

"Стыдно за людей, которые перекрывают дороги, жгут шины и выражают свое "фе". Мы не такие! Поддерживаю флешмоб Игоря Пупкова", – пишет Анастасия Блищик.

В сети запустили трогательный флэшмоб Facebook/Анастасія Блищик

"Поддерживаю всех, кто сегодня ступил на украинскую землю с борта самолета, который прилетел из китайского Уханя и приобщаюсь к #флешмобу Игоря Пупкова. И следя за ходом возвращения в голове лишь одна мысль: "Когда украинцы потеряли то, что всегда делало их самой лучшей нацией в мире-любовь и уважение друг к другу?!" И верю, все эвакуированные здоровы и скоро все закончится. Надеюсь, к тем, кто блокирует возвращение украинцев на родную землю, таки вернется здравый смысл", – отметила Инна Яковлева.

В сети запустили трогательный флэшмоб Facebook/Инна Яковлева

"Я поддерживаю всех эвакуированных людей из Уханя! Мы уверены, что все здоровы! Поддерживайте и вы!" – написал Юрий Сугак.

В сети запустили трогательный флэшмоб Facebook/Юрий Сугак

"Стыдно за часть земляков...они сейчас формируют у иностранцев, которые также эвакуированы, мнение о нас с вами. И эти мысли точно не о цивилизованном обществе!" – рассказала Ирина Цвет.

В сети запустили трогательный флэшмоб Facebook/Ірина Цвіт

"Не перестаю удивляться развитию событий у места обсервации наших граждан, которые вернулись из Китая", – написал Дмитрий Коваль.

В сети запустили трогательный флэшмоб Facebook/Dmytro Koval

Как писал OBOZREVATEL ранее, в поселке Новые Санжары Полтавской области силовики оттеснили местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных из Китая. Правоохранители и Национальная гвардия расчистили проезд для автобусов, чтобы те могли подъехать к медицинскому центру.

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