Стоит ли заболеть коронавирусом специально: Комаровский дал ответ

Заражаться коронавирусом нарочно, чтобы раньше выработать иммунитет, не стоит ни в коем случае.
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Как рассказал известный доктор Евгений Комаровский в серии ответов на вопросы о COVID-19, в каждой стране коронавирусом болеет где-то 0,001% населения (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Не нужно заражаться коронавирусом нарочно
pixabay.com
"Зачем сознательно включать себя в этот список? А если у вас будут осложнения?" – отметил он.
По словам доктора, следует дождаться, пока появится вакцина и будут адекватные протоколы с эффективными противовирусными препаратами.
"Поэтому умоляю – не надо специально заражаться, не надо ходить по поликлиникам и больницам, выискивая больных", – призвал Комаровский.
Как сообщал OBOZREVATEL, вирусолог и глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин заявил, что подавляющее большинство украинцев, которые заболеют коронавирусом, даже не почувствуют, что больны.
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