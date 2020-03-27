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/ Пульмонология

Стоит ли заболеть коронавирусом специально: Комаровский дал ответ

2.4т
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Заражаться коронавирусом нарочно, чтобы раньше выработать иммунитет, не стоит ни в коем случае.

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Как рассказал известный доктор Евгений Комаровский в серии ответов на вопросы о COVID-19, в каждой стране коронавирусом болеет где-то 0,001% населения (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Не нужно заражаться коронавирусом нарочно

Не нужно заражаться коронавирусом нарочно

pixabay.com

"Зачем сознательно включать себя в этот список? А если у вас будут осложнения?" – отметил он.

По словам доктора, следует дождаться, пока появится вакцина и будут адекватные протоколы с эффективными противовирусными препаратами.

"Поэтому умоляю – не надо специально заражаться, не надо ходить по поликлиникам и больницам, выискивая больных", – призвал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, вирусолог и глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин заявил, что подавляющее большинство украинцев, которые заболеют коронавирусом, даже не почувствуют, что больны.

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Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
видео
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