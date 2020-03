Стоит ли бояться коронавируса на посылках: инфектолог дал совет

Не стоит обращать внимания на то, сколько живет коронавирус на разных поверхностях. Следует просто регулярно мыть руки.

Об этом заявил в Twitter главный специалист по качеству и руководитель отдела инфекционных заболеваний в Университете штата Мэриленд Upper Chesapeake Health Фахим Юнус.

По его словам, никто не заразится коронавирусом с почтовых посылок, тележек в супермаркетах, банкоматов или насосов на заправках, если будет проводить своевременную дезинфекцию.

"Помой свои руки, живи своей жизнью", – подчеркнул инфектолог.

