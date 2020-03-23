Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Стоит ли бояться коронавируса на посылках: инфектолог дал совет

837
Читать материал на украинском

Не стоит обращать внимания на то, сколько живет коронавирус на разных поверхностях. Следует просто регулярно мыть руки.

Об этом заявил в Twitter главный специалист по качеству и руководитель отдела инфекционных заболеваний в Университете штата Мэриленд Upper Chesapeake Health Фахим Юнус.

По его словам, никто не заразится коронавирусом с почтовых посылок, тележек в супермаркетах, банкоматов или насосов на заправках, если будет проводить своевременную дезинфекцию.

Стоит ли бояться коронавируса на посылках: инфектолог дал совет

"Помой свои руки, живи своей жизнью", – подчеркнул инфектолог.

Как писал OBOZREVATEL, во время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине и в мире очень важно максимум внимания уделять заботе о здоровье. В частности, медики рекомендуют больше спать, заниматься физической активностью, дышать свежим воздухом, а также включить в рацион продукты, которые обогатят организм необходимыми для его правильной работы веществами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости