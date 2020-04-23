Степанов рассказал, чем лечат коронавирус в Украине

В Украине в протоколе лечения больных коронавирусом COVID-19 есть антибактериальная и противовирусная терапия, а также "Ремдесивир" и гидроксихлорохин.

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Весь мир на основе практического опыта вносит врачебные рекомендации, в нашей стране над этим работают лучшие специалисты, заявил в интервью "Украинской правде" министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас там (в протоколе) есть и антибактериальная терапия, есть противовирусная терапия, есть препараты "Ремдесивир", гидроксихлорохин. Весь перечень вы можете посмотреть в протоколе, он в открытом доступе", – отметил он.

По словам Степанова, основная проблема состоит в том, что нет ни одного лекарства, на котором в показаниях было бы написано COVID-19.

"Мы постоянно следим за тем, что происходит в мире. Основная проблематика – вы же знаете, что у нас нет ни одного лекарственного средства, на котором было бы написано в показаниях – коронавирусная болезнь COVID-19. Поэтому весь мир на основе практического опыта что-то вносит в врачебные рекомендации", – подчеркнул министр.

Степанов пояснил, что над протоколом в Украине работают лучшие врачи: анестезиологи, эпидемиологи, эндокринологи, которые прописывают те или иные рекомендации для лечения.

"Но то, что они прописывают, можно применять исключительно в медицинских учреждениях под наблюдением врача. Невозможно проводить никаких самолечений", – уточнил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину доставили еще 1400 упаковок препарата гидроксихлорохин, который согласно протоколу используется для лечения COVID-19.