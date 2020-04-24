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/ Пульмонология

Стало известно, на сколько сокращает жизнь коронавирус

2.8т
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Человек, который перенес коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

К такому выводу пришли сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга, пишет Daily Mail.

По их расчетам, мужчины из-за вируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет раньше.

Стало известно, на сколько сокращает жизнь коронавирус

Стало известно, на сколько сокращает жизнь коронавирус

АиФ

Шотландские специалисты подчеркнули, что инфекция губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.

"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – обратил внимание Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что даже после удаления коронавируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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