Список продуктов на время карантина: чем действительно нужно запастись

Правильный набор продуктов на каждый день может предотвратить попадание в организм коронавируса COVID-19.

Власти Германии выложили в сеть список продуктов, которые желательно закупить на время карантина, и уточнили, что в это время организм, как никогда, должен получать все необходимые витамины и питательные вещества (баланс БЖУ).

Список продуктов:

20 литров питьевой воды;

3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля или макарон;

2,5 килограмма консервированных овощей и орехов;

4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов;

Опубликован список необходимых продуктов на время карантина

2,6 килограмма молочных продуктов;

1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

0,4 килограмма масла;

сахар, мёд, мука, бульонные кубики, печенье и шоколад.

Вместе с тем на сайте bhub.com этот список дополнили бобовыми, крупами, орехами. Там отметили, что в частности, бобовые – это идеальный источник растительного белка. Во-первых, они долго хранятся, и, во-вторых, стоят не так дорого. К привычной фасоли можно добавить нут, чечевицу и маш.

Из бобовых можно приготовить хумус, фасоль в томате, чили кон карне или тушеные грибы с чечевицей или машем.

Кроме того, издание отметило, что всего 100 грамм гречки может подарить 308 ккал – это довольно много. Вместе с энергией эта крупа может поделиться заменимыми и незаменимыми аминокислотами, жирами (насыщенными и ненасыщенными) и полиненасыщенными жирными кислотами.

Кроме того, в ней содержатся витамины группы В (В1, В2, В4, В5, В6, В9), А, РР, К, Н, Е и ниацин, а также калий, кальций, кремний, магний, натрий, сера, фосфор, железо, алюминий, бор, йод, кобальт, цинк, марганец и многие другие (список очень длинный).

Кроме того, картофель является идеальным источником сбалансированного набора аминокислот, клетчатки и внушительного количества калия. В нем содержатся крахмалы, витамины группы В, С, Н и РР, фолиевая кислота, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель и алюминий, фосфор и натрий.

К этому можно добавить капусту белокочанную, редьку, морковь, свеклу и корень сельдерея. Капусту можно тушить, свеклу отварить или запечь, из корня сельдерея получается отличное пюре, а запеченный с оливковым маслом он тоже очень вкусный.

Как сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы защитить свой организм от возможного попадания коронавируса COVID-19, нужно взять за основу принципы средиземноморской диеты и включить в свой рацион побольше фруктов, овощей и зелени.

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