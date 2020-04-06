Спасет "Виагра": в лечении коронавируса наметился прорыв

Популярные таблетки "Виагра" для повышения потенции могут помочь медикам в борьбе с последствиями коронавирусной болезни.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом пишет Los Angeles Times. Отмечается, что речь идет о свойствах оксида азота, на основе которого и базируется действие известного лекарства. К тому же, именно оксид азота дал старт успешному лечению так называемых "голубых детей" – новорожденных, испытывающих недостаток кислорода из-за порока сердца.

Позже исследование способности газа расслаблять кровеносные сосуды привело к разработке самой известной в мире маленькой синей таблетки – препарата для лечения эректильной дисфункции, "Виагры".

В 1992 году журнал Science назвал оксид азота "молекулой года". А в 1998 году фармаколог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Луи Игнаро получил Нобелевскую премию в области медицины за раскрытие роли оксида азота как "сигнальной молекулы в сердечно-сосудистой системе".

Сейчас же именно оксид азота испытывается в качестве экспериментальной терапии при COVID-19. Более того, это также может помочь защитить работников здравоохранения, находящихся на передовой борьбы с пандемией, от риска заражения.

Так, в больницах Бостона, Алабамы, Луизианы, Швеции и Австрии исследователи начали клиническое испытание для тестирования вдыхаемого оксида азота у пациентов с легкой и средней тяжестью случаев COVID-19. Испытание проверит, может ли газ снизить количество пациентов, которым в конечном итоге понадобится искусственная вентиляция легких.

"Виагра" Soundstream

Приблизительно в течение 30 минут два или три раза в день участники исследования будут вдыхать через маску большую дозу оксида азота. Примечательно, что в Италии, где газ использовался при реанимации пациентов в тяжелом состоянии, резко повышался уровень кислорода в крови людей, зараженных COVID-19, рассказывает доктор Лоренцо Берра, специалист по интенсивной терапии в Массачусетской больнице общего профиля, который возглавляет новые испытания.

Но, по его словам, чтобы выяснить, какое количество оксида азота помогает, потребуется крайне тщательное исследование.

Второй этап тестирования в Массачусетской больнице общего профиля охватит работников здравоохранения, которые обычно подвергаются контактированию с пациентами, больными COVID-19. В течение 10–15 минут в начале и в конце каждой смены врачи и медсестры вдыхали большую дозу оксида азота.

Ученые подчеркивают, что у людей оксид азота естественным образом вырабатывается 60 триллионами клеток, которые выстилают кровеносные сосуды, а также некоторыми клетками мозга. Он помогает регулировать кровяное давление, поглощает инвазивные токсины, предотвращает образование тромбов и сигнализирует о поступлении питательных веществ в организм, а также о половом возбуждении.

В случае же, когда воспаление, эмфизема или болезнь (например, муковисцидоз) поражает легкие, крупные кровеносные сосуды и крошечные капилляры, которые доставляют кислород, сжимаются. Вдыхаемый оксид азота расслабляет эти сосуды, увеличивая передачу кислорода в кровь и облегчая работу сердца.

С 1993 года он используется для спасения новорожденных с гипоксией, страдающих врожденными пороками сердца, а также детей с хронической легочной гипертензией. Таких детей кладут в специальные боксы, где они дышат высокими дозами оксида азота. В итоге через несколько дней их организм начинает вырабатывать его самостоятельно.

У взрослых с легочной гипертензией вдыхаемый оксид азота расширяет кровеносные сосуды легких, не затрагивая кровеносные сосуды в других местах, что делает его безопасным способом снижения высокого кровяного давления. Газ также вводят после операции на сердце, чтобы предотвратить застой легких.

Коронавирус

"Это замечательное лекарство. Оно практически безопасно", – подчеркивает доктор Берра. Кроме того, в 2004 году исследователи из Университета Левена в Бельгии обнаружили еще одно свойство оксида азота: он убивал коронавирусы.

В частности, он дезактивировал коронавирус, который перешел от летучих мышей к людям, и спровоцировал эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома 2003 года, болезнь, более известную как SARS.

Ученые установили, что в клетках африканских зеленых мартышек, зараженных коронавирусом атипичной пневмонии, органическое соединение оксида азота снижает способность вируса размножаться вдвое. Год спустя шведские ученые подтвердили это и обнаружили, что чем выше доза, тем лучше работает газ, чтобы остановить вирус SARS.

"На этом история закончилась", – говорит доктор Берра, уточняя, что эпидемия атипичной пневмонии была подавлена ​​через восемь месяцев, и никто больше не проверял свойства оксида азота.

Но зимой 2020 года Берра, наблюдая, как новый коронавирус SARS-CoV-2 распространился по всему земному шару, возобновил клинические испытания, договорившись о сотрудничестве с компаниями, поставляющими оксид азота в резервуарах.

Ожидается, что в исследовании будут участвовать 240 пациентов с легкой и средней тяжестью COVID-19. Целью последующего исследования для работников здравоохранения является привлечение к нему 470 человек.

Тем временем в Китае ученые, ведущие борьбу с пандемией COVID-19, сосредоточились на исследовании другого способа повышения уровня оксида азота в крови – с помощью "Виагры". Ведь в 1988 году исследователи обнаружили, что оксид азота расслабляет мягкие ткани полового члена, что позволяет крови наполнять их и вызвать эрекцию.

Сейчас китайские эксперты хотят протестировать действие этого препарата для борьбы с тяжелыми последствиями COVID-19 у людей, которые уже имеют проблемы с дыханием, но еще не нуждаются в искусственной вентиляции легких. Ученые полагают, что "Виагра" поможет расширить сосуды, которые транспортируют кислород по организму. Они надеются, что пациенты смогут преодолеть респираторные осложнение, которые бывают при COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые установили, что благодаря незначительным мутациям коронавируса могут отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!