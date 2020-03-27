"Биологическим чудом", которое остановит пандемию коронавируса, может стать продолжительная теплая погода или ослабление вируса при переходе от человека к человеку.

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Такое мнение озвучила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова в комментарии РИА Новости.

"Быстрое окончание эпидемии возможно, если какое-то чудо произойдет. Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели. Так бывает, что начало апреля такое жаркое, так у нас бывает. Может оказаться, что дни станут теплыми, и в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса. Как я уже объясняла, вирус "высыхает" на солнце", – пояснила Баранова.

Ученая заявила о "биологическом чуде" от коронавируса delo.ua

Также, по ее словам, болезнь может мутировать, станет менее "злой" и за счет этого снизится число тяжелых случаев.

По мнению биолога, есть еще один вариант быстрого окончания эпидемии: если сейчас международная система здравоохранения найдет вакцину от этого вируса, производство вакцины смогут масштабировать и начать лечение по всему миру.

"Если что-то одно из двух произойдет: будет развернуто средство быстрого лечения или какое-то биологическое чудо. Если же все факторы останутся такими же, то вряд ли через две недели в США все штаты будут открыты", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что жара не спасет от пандемии, поскольку вирус живет в теле человека и ему нет разницы от того, какая температура "за бортом" – 30 градусов тепла или мороза.

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