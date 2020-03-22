Спасет ли мастурбация от коронавируса: Комаровский разнес бредовый миф

Врач Евгений Комаровский заявил, что мастурбация увеличивает количество лейкоцитов, которые помогают организму сопротивляться вирусам, в том числе и коронавирусу, однако, по его словам, важно вовремя остановится.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале в Youtube, отвечая на вопросы о коронавирусе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если переусердствовать, то мастурбация, может все затормозить в организме, в том числе и количество лейкоцитов", – сказал он.

Также Комаровский отметил, что в этой ситуации можно "выйти за рамки мастурбации" и добавил, что Украина к зиме может ожидать пика рождаемости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комаровский заявил, что ибупрофен при подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете от Всемирной организации здравоохранения нет.

Он рассказал, что люди смогут вернуться к обычной жизни после пандемии коронавируса, когда в их стране в течении 28 дней не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!