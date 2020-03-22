Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Спасет ли мастурбация от коронавируса: Комаровский разнес бредовый миф

900
Читать материал на украинском

Врач Евгений Комаровский заявил, что мастурбация увеличивает количество лейкоцитов, которые помогают организму сопротивляться вирусам, в том числе и коронавирусу, однако, по его словам, важно вовремя остановится.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале в Youtube, отвечая на вопросы о коронавирусе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если переусердствовать, то мастурбация, может все затормозить в организме, в том числе и количество лейкоцитов", – сказал он.

Спасет ли мастурбация от коронавируса: Комаровский разнес бредовый миф

Также Комаровский отметил, что в этой ситуации можно "выйти за рамки мастурбации" и добавил, что Украина к зиме может ожидать пика рождаемости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Комаровский заявил, что ибупрофен при подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете от Всемирной организации здравоохранения нет.

  • Он рассказал, что люди смогут вернуться к обычной жизни после пандемии коронавируса, когда в их стране в течении 28 дней не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости