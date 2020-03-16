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/ Пульмонология

Спасение зараженных коронавирусом: все ли аппараты ИВЛ подходят

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Вместе с появлением и стремительным распространением коронавируса COVID-19 рождается много мифов и домыслов о его лечении. Один из "свежих" – не всеми аппаратами искусственной вентиляции легких можно спасать пациентов с коронавирусной инфекцией. То есть, якобы в Украине и так мало этих реанимационных гаджетов, а с такой градацией их вовсе не хватит.

MedOboz выяснил, есть ли повод для беспокойства по этому поводу и какие аппараты используются для реанимации и поддержания жизнедеятельность пациентов с тяжелыми осложнениями COVID-19.

"Скажу сразу – любой аппарат ИВЛ подходит для пациентов с коронавирусной инфекцией, от самого простого, которые есть в карете "скорой помощи" до улучшенного последнего поколения, при чем любого класса. Так что переживать не о чем", – успокоил читателей врач Виктор Литвиненко.

Все аппараты ИВЛ подходят при лечении коронавируса

Все аппараты ИВЛ подходят при лечении коронавируса

Фокус

Он объяснил, что по самой простой классификации аппараты ИВЛ делятся на три типа:

– NPV аппараты ИВЛ, создающие отрицательное давление вокруг грудной клетки пациента для обеспечения вдоха.

– HFV аппараты ИВЛ, вдувающие воздух в легкие с частотой более 60 циклов в минуту.

– PPV аппараты ИВЛ, вдувающие воздух в легкие с частотой не более 60 циклов в минуту.

В случае с аппаратами PPV (positive pressure ventilation) и NPV(negative pressure ventilation) воздух из зоны высокого давления перемещается в зону низкого давления. "Когда мы дышим самостоятельно, вдыхая, мы создаём отрицательное давление в дыхательных путях, а выдыхая, – положительное. Чтобы проверить это сейчас, сделайте несколько вдохов-выдохов: полость грудной клетки расширяется, давление воздуха в дыхательных путях становится ниже атмосферного – происходит вдох, при выдохе – наоборот", – пояснил эксперт, добавив, что самостоятельное дыхание относится к процессу, NPV (negative pressure ventilation) поскольку на вдохе давление воздуха в дыхательных путях ниже атмосферного.

"В зависимости от типа подачи воздуха оборудование для искусственного дыхания делится на стационарное и портативное. В первом случае подача осуществляется через централизованную систему газоснабжения, во втором — поступает из баллона. Подключение пациента к аппарату принудительной вентиляции легких осуществляется двумя способами: инвазивным, то есть посредством нагнетания газовой смеси в дыхательные пути через интубационную трубку, и неинвазивным — через маску", – подытожил врач, добавив, что при необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ более важен вопрос есть ли соответствующе оборудование в клинике, а не к какому типу оно относится.

Вместе с тем, в Минздраве уверяют, что необходимых аппаратов в Украине достаточно для оказания помощи в случае масштабного распространения коронавируса. Так, согласно сообщению ведомства, только в инфекционных стационарах имеется 605 аппарат ИВЛ, и при необходимости таковые будут привлекаться с других больниц.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защититься от коронавируса.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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