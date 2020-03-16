Спасение зараженных коронавирусом: все ли аппараты ИВЛ подходят

Вместе с появлением и стремительным распространением коронавируса COVID-19 рождается много мифов и домыслов о его лечении. Один из "свежих" – не всеми аппаратами искусственной вентиляции легких можно спасать пациентов с коронавирусной инфекцией. То есть, якобы в Украине и так мало этих реанимационных гаджетов, а с такой градацией их вовсе не хватит.

MedOboz выяснил, есть ли повод для беспокойства по этому поводу и какие аппараты используются для реанимации и поддержания жизнедеятельность пациентов с тяжелыми осложнениями COVID-19.

"Скажу сразу – любой аппарат ИВЛ подходит для пациентов с коронавирусной инфекцией, от самого простого, которые есть в карете "скорой помощи" до улучшенного последнего поколения, при чем любого класса. Так что переживать не о чем", – успокоил читателей врач Виктор Литвиненко.

Все аппараты ИВЛ подходят при лечении коронавируса Фокус

Он объяснил, что по самой простой классификации аппараты ИВЛ делятся на три типа:

– NPV аппараты ИВЛ, создающие отрицательное давление вокруг грудной клетки пациента для обеспечения вдоха.

– HFV аппараты ИВЛ, вдувающие воздух в легкие с частотой более 60 циклов в минуту.

– PPV аппараты ИВЛ, вдувающие воздух в легкие с частотой не более 60 циклов в минуту.

В случае с аппаратами PPV (positive pressure ventilation) и NPV(negative pressure ventilation) воздух из зоны высокого давления перемещается в зону низкого давления. "Когда мы дышим самостоятельно, вдыхая, мы создаём отрицательное давление в дыхательных путях, а выдыхая, – положительное. Чтобы проверить это сейчас, сделайте несколько вдохов-выдохов: полость грудной клетки расширяется, давление воздуха в дыхательных путях становится ниже атмосферного – происходит вдох, при выдохе – наоборот", – пояснил эксперт, добавив, что самостоятельное дыхание относится к процессу, NPV (negative pressure ventilation) поскольку на вдохе давление воздуха в дыхательных путях ниже атмосферного.

"В зависимости от типа подачи воздуха оборудование для искусственного дыхания делится на стационарное и портативное. В первом случае подача осуществляется через централизованную систему газоснабжения, во втором — поступает из баллона. Подключение пациента к аппарату принудительной вентиляции легких осуществляется двумя способами: инвазивным, то есть посредством нагнетания газовой смеси в дыхательные пути через интубационную трубку, и неинвазивным — через маску", – подытожил врач, добавив, что при необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ более важен вопрос есть ли соответствующе оборудование в клинике, а не к какому типу оно относится.

Вместе с тем, в Минздраве уверяют, что необходимых аппаратов в Украине достаточно для оказания помощи в случае масштабного распространения коронавируса. Так, согласно сообщению ведомства, только в инфекционных стационарах имеется 605 аппарат ИВЛ, и при необходимости таковые будут привлекаться с других больниц.

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