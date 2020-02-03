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/ Пульмонология

Спасают от коронавируса: "Интерхим" передал пограничникам и медикам противовирусный препарат

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ОДО "Интерхим" безвозмездно передал пограничникам и медикам 200 тысяч доз противовирусного препарата "Амиксин" для профилактики заражения китайским коронавирусом 2019-nCov.

Договоренность об этом была достигнута во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

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"Главная цель нашего предложения - помощь, при чем бесплатная. Ведь есть службы, которые первыми сталкиваются с пациентами, зараженными вирусами, и имеют высокие риски инфицирования. В частности, это пограничники, которые стоят на границах страны, и сотрудники инфекционных больниц.

Мы передадим препарат для профилактики работникам Госпогранслужбы во все регионы Украины, а также врачам и медперсоналу всех инфекционных больниц, которые определены как базовые медучреждения для госпитализации зараженных китайским коронавирусом", - сообщил генеральный директор компании Анатолий Редер.

Он отметил, что речь идет не о лечении, а исключительно о профилактике.

"Мы не претендуем на панацею, и не говорим о том, что у нас в руках лекарство от китайского коронавируса. Но мы точно знаем, что применение препарата дает дополнительный шанс не заразиться", - добавил Редер.

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Как отметили в "Интерхим", за длительный период успешного медицинского использования, препарат "Амиксин" доказал свое противовирусное действие и иммуномодулирующий эффект.

Сейчас препарат уже передан в большинство инфекционных больниц большинства областей и в четыре региона для Госпогранслужбы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что жертвами коронавируса стали уже 362 человека.

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Коронавирус
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