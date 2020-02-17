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/ Пульмонология

"Спасайте!" Украинка с Уханя рассказала ужасы о коронавирусе и обратилась к власти. Видео

3.7т
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Украинка Юлия Азарова, проживающая в городе Ухань (Китай), где вспыхнул смертельный коронавирус, сообщила, что в городе усилили меры безопасности – на улицу позволяют выходить только дважды или даже один раз в неделю.

Однако, по ее словам, украинская власть не спешит эвакуировать своих граждан. Об этом она рассказала в видео-комментарии для "5 канала" (чтобы посмотреть обращение, доскролльте новость до конца).

По ее словам, состояние здоровья медики проверяют во всех помещениях и зданиях.

"Спасайте!" Украинка с Уханя рассказала ужасы о коронавирусе и обратилась к власти. Видео

"Для выхода в город один раз в неделю мне и мужу необходим специальный пропуск, выданный администрацией жилого комплекса. Всем тем, кто вернется в Украину, я хочу пожелать здоровья. Ухань заболел, но я верю, что уже скоро он поправится и вновь засияет всеми красками", – сказала она.

Азарова рассказала, что самолет для эвакуации ждало много украинцев, но он так и не прилетел.

"Вместо правильно скоординированной работы нам сообщили о поиске локации. На самом деле на тот момент стало понятно, что, наверное, никто не спешит с эвакуацией украинских граждан.

В сложных жизненных ситуациях люди особенно чувствительны к фальши и неискренности, поэтому объяснения министра о том, что якобы не были подписаны формы для вылета – не более, чем блеф. Ситуация для многих, кто здесь находится, сложная. И в первую очередь психологически. И тем более странно было увидеть заявление депутата Василевской-Смаглюк о том, что коронавирус – это не более, чем маркетинговый ход. Вдумайтесь, каждый день вирус забирает не менее 100 жизней. Эти смерти отнюдь не фейковые, а опасность быть инфицированным – она реальна. Поэтому пустые высказывания храбрых на расстоянии здесь совершенно неуместны", – сказала она.

Она обратилась к украинским властям с просьбой поскорее решить вопрос эвакуации.

"Многие украинцы здесь с гордостью говорят, откуда они. Но вам, лицам при власти, наверное нечего ответить. Есть замечательная китайская пословица: "Если хочешь завладеть сердцем другого – никогда не оставляй его". Поэтому я обращаюсь к тем, от кого зависит решение этого вопроса. ДумайТЕ, действуйТЕ, спасайТЕ!" – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажения данных о состоянии больных.

Также советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджин заявил, что заразиться коронавируса могут две трети населения планеты.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зеленский вас туда не посылал(вы при барыге туда поехали) а для пи-ара слишком дорого и выхлопа мало.
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