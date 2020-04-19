Создан уникальный экспресс-тест на COVID-19: ответ через 10 минут

В Индии заявили, что разработали дешевый набор для тестирования COVID-19, который, занимает всего 10 минут для обнаружения инфекции.

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Медицинский набор создала Индийская государственная лаборатория на базе Института медицинских наук и технологий имени Шри Читра Тирунала, передает Tasnim AN.

"Набор для тестирования является высокоспецифичным для N-гена SARS-CoV-2, и он может обнаружить две области гена, которые обеспечат то, что тест не провалится, даже если одна область вирусного гена подвергается мутации во время его текущего распространения", – сообщили индийские ученые.

Тетс на коронавирус

Отмечается, что комплект для определения коронавируса размером с ноутбук, и полностью соответствует нормативным требованиям Индии.

"Мы проверили его на соответствие среди положительных и отрицательных образцов на COVID-19, и результаты были на 100% точными", – отметили исследователи.

Новый набор можно будет использовать в небольших больницах и аэропортах. Одного набора хватит, чтобы провести 30 тестов. Отмечается, что для коммерческой эксплуатации набора нужно получить обязательное разрешения от государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США запускают производство революционных тестов на коронавирус.