Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Советник Гончарука захотел пристроить больных коронавирусом из "Л/ДНР" в Украине

9.2т
Читать материал на украинском

Советник премьер-министра Украины Александр Славский заявил об обеспокоенности ситуацией с распространением в мире китайского коронавируса и призвал готовиться к приему больных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в случае "проникновения" страшного вируса в страну, именно в ОРДЛО существует наибольшая угроза его распространения.

"Что меня действительно беспокоит, так это оккупированный восток Украины. С территорией Украины все более или менее как на востоке Европы, может, чуть хуже: есть какая-то медицина, учет заболеваний, устойчивое правительство, которое может взять на себя ответственность", – считает Славский.

Александр Славский

Александр Славский

При этом подчеркнул: главное, что в возможностях Украины – это доступ международных организаций, таких как ВОЗ или "Красный Крест", а значит к лекарствам, тест-системам и вакцине.

"На востоке иначе: медицины куда меньше, учет и статистика, думаю, отсутствует, доступа международных организаций нет. Ответственность фактически никто не несет", – отметил он.

Пост советника Гончарука, который больше не доступен в сети

Пост советника Гончарука, который больше не доступен в сети

Facebook/Александр Славский

Советник премьера также добавил, мол, Украина не может взять на себя эту ответственность, а РФ может, но не хочет этого делать.

"Но, думаю, стоило бы готовить госпитале (в т. ч. военные) у линии соприкосновения к инфекционным болезням", – подытожил Славский.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией, а также на пунктах пропуска на Донбассе и у Крыма.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус ОРДЛО медицина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
99
23
Смешно
0
Интересно
1
Печально
32
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" в своем репертуаре )) Берем чьи-то слова, перекручиваем их, пишем заголовок погромче и собираем клики )) Потому что правда - ничто, бабки - все )) Мише на новую дачку они нужнее ))) А Славский прав - если в ОРДЛО начнется эпидемия, то все прокаженные понесутся на подконтрольную территорию (они и сейчас табунами за деньгами, жрачкой и медикаментами бегают регулярно). И что нам с ними делать? Как контролировать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Звон Владимир
Звон Владимир
Молодо ЗЕлено. Главное в раговор встрясть.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гоша Злой
Гоша Злой
дома у себя и у сивохи пусть селит ватанов
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости