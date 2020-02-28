Советник Гончарука захотел пристроить больных коронавирусом из "Л/ДНР" в Украине

Советник премьер-министра Украины Александр Славский заявил об обеспокоенности ситуацией с распространением в мире китайского коронавируса и призвал готовиться к приему больных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в случае "проникновения" страшного вируса в страну, именно в ОРДЛО существует наибольшая угроза его распространения.

"Что меня действительно беспокоит, так это оккупированный восток Украины. С территорией Украины все более или менее как на востоке Европы, может, чуть хуже: есть какая-то медицина, учет заболеваний, устойчивое правительство, которое может взять на себя ответственность", – считает Славский.

Александр Славский

При этом подчеркнул: главное, что в возможностях Украины – это доступ международных организаций, таких как ВОЗ или "Красный Крест", а значит к лекарствам, тест-системам и вакцине.

"На востоке иначе: медицины куда меньше, учет и статистика, думаю, отсутствует, доступа международных организаций нет. Ответственность фактически никто не несет", – отметил он.

Пост советника Гончарука, который больше не доступен в сети Facebook/Александр Славский

Советник премьера также добавил, мол, Украина не может взять на себя эту ответственность, а РФ может, но не хочет этого делать.

"Но, думаю, стоило бы готовить госпитале (в т. ч. военные) у линии соприкосновения к инфекционным болезням", – подытожил Славский.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией, а также на пунктах пропуска на Донбассе и у Крыма.

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