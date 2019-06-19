Снижает риск заболеваний: ученые раскрыли секрет здоровых легких

Датские ученые установили, что физические нагрузки могут предотвратить развитие и задержать прогрессирование заболеваний легких.
Это касается хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая в среднем возрасте повышает риск смерти. Результаты исследования были опубликованы в ведущем мировом журнале по респираторной медицине Тhorax.
Показано, что высокий уровень физической активности и/или отдыха в свободное время связан с уменьшением риска ХОБЛ и что отсутствие физической активности может ускорить прогрессирование болезни.
Кроме возраста, на функцию легких негативно влияет курение. В данном исследовании курение было очень распространено: более 70% мужчин были активными курильщиками.
ХОБЛ вызывается постепенное разрушение дыхательных путей и альвеол вследствие вдыхания табачного дыма, газов и частиц, является четвертой по частоте причиной смерти в мире.
Ранее MedOboz сообщал, что путешествия по городам с более высоким уровнем загрязнения могут вызывать нарушение функций сердца и легких у туристов.
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