Китайский коронавирус – новая угроза человечеству. Он чем-то похож на тот, который был еще 10 лет назад. Как и в тот раз, заражение началось с Китая.

Есть много версий, что стало причиной возникновения болезни. Есть версия, что это последствия испытания биологического оружия, и то, что речь идет о мутации сразу нескольких вирусов. Заболевание началось на рыбном рынке, есть вероятность, что все связано с морепродуктами.

Сам вирус является достаточно патогенным, он быстро приспосабливается к воздействию лекарств. В Китае сейчас борются с недугом на очень высоком уровне, уже ввели карантин в отдельных городах. Власти относятся к этому очень серьезно, привлекается армия, закрыты отдельные аэропорта, железнодорожные вокзалы.

По всей стране уже во всю работают центры для исследования. Но остановить распространение вируса невозможно, нельзя все авиарейсы отменить или человеческое общение. Тем более, есть много случаев, когда заболевание не подтверждается. Как, например, в Австралии или России.

В Китае все на грани эпидемии

Сначала нужно найти вакцину, а затем уже эффективно лечить. Мы думаем о тех, кто заболел, но нужно больше обращать внимание, чтобы не заразилось больше людей. Развитые страны идут путем жестких антиэпидемиологических мероприятий. Все аэропорта оборудованы тепловыми сканерами, в нашей стране же, к сожалению, таких нет.

Самая главная цель для Украины – как можно позже пустить в страну этот вирус. Что еще хорошо, чем дальше он заходит, тем больше теряет силу. Поэтому есть вероятность, что в Украине он уже существенно утратит силу и мы обойдемся без летальных исходов.

Все, что нужно знать о вирусе на данный момент:

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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