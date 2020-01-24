Смертельный вирус: в Украине зафиксированы 3 подозрения на 2019 nCoV

Представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

Первые результаты обследования озвучила министр Зоряна Скалецкая на брифинге, который устроили в Киеве в пятницу, 24 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что в 2 случаях диагноз не подтвердился, еще 1 – ситуация пока расследуется. Регионы, в которых возникла угроза, названы не были.

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Коронавирус в Украине: зафиксированы 3 подозрения Скриншот из видео

"Министерство принимает все меры для своевременного обнаружения коронавируса в Украине. Наше главное задание – не допустить проникновение заболевания в Украине", – рассказала Скалецкая, пообещав проводить подобные брифинги каждую неделю.

Также она заверила, что Украина готова к подобным вызовам.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин рассказал, что для подтверждения наличия нового вируса необходимо 2-3 недели для проведения исследования в референс-лабораториях Европы.

"В целом коронавирус с момента постановки диагноза "подозрение на коронавирусную инфекцию" до момента подтверждения – это 2-3 дня на уровне области. Подтверждение коронавируса возможно только через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ, и на это может уйти от 2 до 3 недель", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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