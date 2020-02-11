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/ Пульмонология

Смертельный коронавирус заподозрили у пяти украинцев

9.9т
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В Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга. Она добавила, что с указанными украинцами постоянно поддерживают связь. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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"На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", – отметила Скалецкая.

Смертельный коронавирус заподозрили у пяти украинцев

Смертельный коронавирус заподозрили у пяти украинцев

Солово и дело

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 февраля коронавирус убил уже 1016 человек. За сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
Терзают меня сомнения . У посла медальон . У шпака магнитофон . Самолет сбивать - только украинский . После китайцев коронавирус опять у украинцев
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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Novodvorsky Dima
Novodvorsky Dima
Их в карантине нужно было держать, а не делать амбулаторно анализы, они за это время сотни человек могли заразить, этих дегенератов из минздрава нужно сажать за такие вещи.
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