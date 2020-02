Смертельный коронавирус замедлил темпы: погибли уже более 1100 человек

В Китае увеличилось количество умерших и заразившихся смертельным коронавирусом, однако темпы роста этих цифр замедлились.

Главное:

Также стало известно, что число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.

Большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Figures concerning reported cases of novel #coronavirus in China as of Feb. 11:



- 44,653 confirmed, another 49 in HK, 10 in Macao and 18 in Taiwan

- 1,113 deaths, another one in HK

- 4,740 recovered, another one in Macao and one in Taiwan

- 16,067 suspected cases#COVID19 pic.twitter.com/imD2brvZU7