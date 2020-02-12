Смертельный коронавирус замедлил темпы: погибли уже более 1100 человек

В Китае увеличилось количество умерших и заразившихся смертельным коронавирусом, однако темпы роста этих цифр замедлились.
Главное:
Заразившихся: 44730 (за день +2022 — намного меньше новых случаев, чем было 11.02).
Жертв: 1114 (+98, также меньше новых случаев, чем в прошлые сутки).
Выздоровевших: 4741 (+745, больше, чем раньше).
С подозрением на наличие вируса: 16067.
Вакцина от вируса может появиться только через 18 месяцев, заявили в ВОЗ.
Смертельный коронавирус замедлил темпы в Китае
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Также стало известно, что число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.
Figures concerning reported cases of novel #coronavirus in China as of Feb. 11:— CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2020
- 44,653 confirmed, another 49 in HK, 10 in Macao and 18 in Taiwan
- 1,113 deaths, another one in HK
- 4,740 recovered, another one in Macao and one in Taiwan
- 16,067 suspected cases#COVID19 pic.twitter.com/imD2brvZU7
Кроме того, 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тыс., которые близко контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением.
Карта распространения коронавируса в мире
Известно, что вирус получил от ВОЗ официальное название – Covid-2019.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.
Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке.
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