Смертельный коронавирус убил в Китае 25 человек: жуткие данные

В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом nCoV. Также возросло количество инфицированных – оно достигло 849.
Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Национальную комиссию здравоохранения Китая. Количество заразившихся стремительно растет.
Новой жертвой болезни, который погиб за пределами Уханя, стал 80-летний мужчина.
Состояние 177 пациентов является тяжелым, 34 человека вылечены и уже покинули больницы. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.
Тем временем в Китае заблокировали 10 городов из-за смертельного коронавируса. Кроме Уханя, ограничения ввели в Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.
В Китае резко увеличилось количество погибших от смертельного коронавируса
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.
Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.
Коронавирус nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.
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