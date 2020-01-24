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/ Пульмонология

Смертельный коронавирус убил в Китае 25 человек: жуткие данные

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В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом nCoV. Также возросло количество инфицированных – оно достигло 849.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Национальную комиссию здравоохранения Китая. Количество заразившихся стремительно растет.

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Новой жертвой болезни, который погиб за пределами Уханя, стал 80-летний мужчина.

Состояние 177 пациентов является тяжелым, 34 человека вылечены и уже покинули больницы. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Тем временем в Китае заблокировали 10 городов из-за смертельного коронавируса. Кроме Уханя, ограничения ввели в Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.

В Китае резко увеличилось количество погибших от смертельного коронавируса

В Китае резко увеличилось количество погибших от смертельного коронавируса

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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