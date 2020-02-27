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/ Пульмонология

Смертельный коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ

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Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание новым типом коронавируса COVID-19, преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которым могло быть как домашнее, так и дикое животное.

К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения. Детали исследований сообщает украинский Минздрав.

"Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Причем такими могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не были идентифицированы", – говорится в сообщении.

В ВОЗ считают, что коронавирус могут переносить домашние животные

В ВОЗ считают, что коронавирус могут переносить домашние животные

В ВОЗ отметили, что в целом такие вирусы очень стабильны в замороженном состоянии. В частности исследования других коронавирусов показали выживание до двух лет при температуре -20°C.

Согласно исследованиям вирусов SARS-CoV и MERS-CoV, они способны храниться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации определенных параметров – температуры, влажности и света. Так, MERS-CoV за -4°C может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя они, видимо, стабильные при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена продуктов питания и соответствующие методы обеспечения безопасности последних могут предотвратить передачу через них вирусов", – объяснили в ВОЗ.

Также отмечается, что коронавирусы являются термолабильными, то есть чувствительными к температуре приготовления, которая составляет 70°C. Несмотря на это, специалисты советуют избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. В частности осторожнее следует обращаться с сырым мясом, молоком и органами животных – для недопущения перекрестного загрязнения сырой пищи.

"SARS-CoV и MERS-CoV подвержены наиболее применяемым протоколам очистки и дезинфекции, и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому", – заключили во Всемирной организации здравоохранения.

Стоит добавить, что Китай пересмотрел свое решение относительно классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию "клинически диагностированный". Поэтому сейчас остались только две: "подозреваемые" и "подтвержденные" для всех областей. Так, подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

Также предполагается, что некоторые заявленные ранее "клинически диагностированные" случаи будут исключены в течение ближайших дней, поскольку проводится лабораторное тестирование. Другие же, как было установлено, являются COVID-19 отрицательными.

Карта распространения вируса:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

  • Глава ВОЗ добавил, что коронавирус COVID-2019, вспышка которого случилась в Китае, имеет потенциал пандемии, однако на нынешнем этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

  • В Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января. По состоянию на утро 27 февраля общее количество жертв во всем мире составляет 2744, более 78,4 тыс. человек заразились.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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Люсяо Люся
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Лять! чего только не придумают, чтобы оправдать свою несостоятельность
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
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