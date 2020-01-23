Смертельный коронавирус из Китая: медики назвали первые симптомы заражения

Распространение нового смертельно опасного коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае и уже добрался до Таиланда, США, Кореи и Австралии, происходит молниеносно. Число зараженных уже исчисляется сотнями, а количество жертв к настоящему времени достигло 17 человек.
Поскольку вирус относится к "вновь родившимся", вакцины от него нет. Пока медики только занимаются расшифровкой генетического кода вируса и созданием панацеи. Даже при наилучших сценариях, препарат будет доступен для широкой публики не ранее, чем через год.
Пока же медики со всего мира призывают быть предельно внимательными к своему здоровью и принимать всевозможные меры, чтобы избежать заражения.
Симптомы нового коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, на ранних стадиях инфицирования новый коронавирус вызывает такие же симптомы, как и ОРВИ и грипп: лихорадку, усталость, боль в горле и сухой кашель, а по мере прогрессирования заболевания у пациентов могут возникнуть проблемы с дыханием (одышка, утяжеления дыхания, стеснение в груди и т.д.). В ходе обследования в легких инфицированного могут выявить жидкость, что характерно для вирусной пневмонии.
"Около 15–20% случаев заболевания в больницах являются тяжелыми, и в настоящее время смертность составляет около 2%. Это довольно высоко, но это может быть потому, что власти не знают о более легких случаях заболевания", - отмечают в ВОЗ.
Потому при первых симптомах заболевания врачи настоятельно рекомендуют не затягивать с обращением в медучреждения.
Лечение коронавируса
Врачи подчеркивают, что специальных методов лечения коронавирусов не существует. Профессор из Центра тропической медицины и глобального здравоохранения Оксфордского университета Питер Хорби отметил, что новый коронавирус имеет все признаки классической вирусной пневмонии и специальных противовирусных препаратов против нее не существует.
По его словам, основа лечения заключается в симптоматическом лечении и поддержании функции легких и других органов до полного выздоровления пациента.
Основная защита от вируса – профилактика
Специальных методов защиты от смертельной инфекции пока нет. Как уже говорилось, ученые только занимаются разработкой вакцины. Потому медики рекомендуют каждому придерживаться стандартных норм профилактики, в частности, тщательно соблюдать нормы личной гигиены.
В частности, Министерство здравоохранения Украины рекомендует:
- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
- чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- соблюдать правила поведения при кашле или чихании - не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки, мыть чаще руки и максимально сократить контакты с другими людьми.
Также мировые организации здравоохранения рекомендуют отказаться от употребления в пищу сырых и недостаточно термообработанных продуктов, носить медицинские маски, которые плотно закрывают рот и нос, а также отказаться от посещения мест массового скопления людей (в том числе аэропорты, вокзалы, массовые мероприятия и т.д.) и максимально придерживаться норм здорового образа жизни для поддержания иммунитета (отказаться от вредных привычек, выполнять физические нагрузки, питаться здоровыми продуктам и пр.).
Ранее OBOZREVATELсообщал, что в Китае ввели карантин, связанный с распространением смертельно опасного коронавируса.
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