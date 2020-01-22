Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Смертельный коронавирус добрался до Гонконга: зафиксирован первый случай заражения

975
Читать материал на украинском

В Гонконге (Китай) 22 января зафиксировали первый случай нового смертельного коронавирус 2019-nCoV.

Об это сообщает HKFP с ссылкой на источники. Мужчина с признаками лихорадки прибыл с материка на поезде сообщением Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг. Мужчина сказал сотрудникам Министерства здравоохранения, что он был в Ухане, откуда и началось распространение опасного вируса.

Мужчину отправили в больницу королевы Елизаветы для осмотра. Предварительные тесты дали положительный результат на вирус.

Смертельный коронавирус добрался до Гонконга

Смертельный коронавирус добрался до Гонконга

7news.kz

Министр по вопросам продовольствия и здравоохранения София Чан заявила, что Департамент досуга и культурных услуг подготовил два лагеря в отдаленных районах Гонконга в качестве потенциальных мест для карантина.

Напомним, что новый коронавирус был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, также он известен как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение. В Китае зафиксировали около 300 случаев заражения, как минимум 6 человек умерли, состояние еще 25 пациентов оценивается как тяжелое.

Главная опасность состоит в том, что вирус малоизучен. Медицинских препаратов и специфического лечения против него нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины официально уведомил Пограничную службу о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай Гонконг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости