Смертельный коронавирус добрался до Гонконга: зафиксирован первый случай заражения

В Гонконге (Китай) 22 января зафиксировали первый случай нового смертельного коронавирус 2019-nCoV.

Об это сообщает HKFP с ссылкой на источники. Мужчина с признаками лихорадки прибыл с материка на поезде сообщением Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг. Мужчина сказал сотрудникам Министерства здравоохранения, что он был в Ухане, откуда и началось распространение опасного вируса.

Мужчину отправили в больницу королевы Елизаветы для осмотра. Предварительные тесты дали положительный результат на вирус.

Смертельный коронавирус добрался до Гонконга 7news.kz

Министр по вопросам продовольствия и здравоохранения София Чан заявила, что Департамент досуга и культурных услуг подготовил два лагеря в отдаленных районах Гонконга в качестве потенциальных мест для карантина.

Напомним, что новый коронавирус был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, также он известен как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение. В Китае зафиксировали около 300 случаев заражения, как минимум 6 человек умерли, состояние еще 25 пациентов оценивается как тяжелое.

Главная опасность состоит в том, что вирус малоизучен. Медицинских препаратов и специфического лечения против него нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины официально уведомил Пограничную службу о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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