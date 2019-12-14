Коварная болезнь: врач рассказала о скрытых симптомах бронхиальной астмы

В 50-70% случаев бронхиальная астма протекает в легкой форме, и многие заболевшие могут даже не догадываться о наличии у себя этого коварного недуга.

О скрытых симптомах бронхиальной астмы, ее видах, лечении и профилактике в эфире ObozTV рассказала врач-пульмонолог Виктория Ялтонская, специалист по диагностике и лечению заболеваний органов дыхания.

Признаки бронхиальной астмы

Ялтонская подчеркнула, что бронхиальная астма часто "маскируется".

"Классическое проявление – чувство нехватки воздуха, приступы удушья. Либо одышка. Но так бывает далеко не всегда. Часто в последнее время мы встречаем кашлевую форму бронхиальной астмы – когда человек просто покашливает. Или у него присутствует чувство сдавленности грудной клетки, некий дискомфорт – и больше ничего", – предупредила медик.

Она посоветовала обращаться к врачу, если хотя бы однажды возникла нехватка воздуха, вызвавшая дискомфорт.

"Среди врачей бытует негласное мнение, что любой эпизод свистящего затрудненного дыхания нужно трактовать как бронхиальную астму, пока это не будет опровергнуто или подтверждено", – отметила специалист.

По ее словам, примерно в 50-70% случаев наблюдается легкое течение астмы, и больные могут о ней даже не подозревать.

"Это астма, которая маскируется под острые бронхиты, частые простуды, затяжные покашливания, другие заболевания – например, аллергический ринит", – констатировала пульмонолог.

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Виды бронхиальной астмы

Ялтонская обратила внимание, что бронхиальную астму скорее относится к приобретенным заболеваниям, хотя в некоторых случаях на ее развитие может повлиять и генетическая предрасположенность.

"Чаще всего, когда мы говорим о бронхиальной астме, то имеем в виду аллергическую бронхиальную астму. Т.е. присутствует аллергия, генетическая предрасположенность, и есть симптоматика", – отметила она.

Однако, уточнила врач, встречаются и другие виды астмы. Аллергическая составляющая вовсе не является обязательной.

"Например, есть психогенная бронхиальная астма – когда на фоне психоэмоциональных стрессов у человека возникает приступ удушья. Можно подумать, что это панические атаки. Но это совершенно не исключает бронхиальной астмы в чистом виде. Может быть дисгормональная – когда у мужчины либо у женщины в определенный период жизни изменяется гормональный фон и возникает бронхиальная астма", – рассказала Ялтонская.

Лечение и профилактика

Подбирать лечение бронхиальной астмы врач посоветовала индивидуально – в зависимости от типа заболевания и состояния пациента.

"Вылечиться (полностью. – Ред.) – маловероятно. Скорее, речь идет о хорошем контроле. Если установлен диагноз "бронхиальная астма" и человек заинтересован в том, чтобы качество его жизни было адекватное, прикладывает к этому усилия – то это может быть практически здоровый человек", – заверила Ялтонская.

"Есть люди с бронхиальной астмой, которые ставят олимпийские рекорды", – успокоила она.

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Кроме того, по рекомендации врача, при наличии легкой формы астмы необходимо заниматься профилактикой прогрессирования заболевания.

"Тут включаются общие факторы. 50% нашего здоровья зависит от нашего образа жизни", – резюмировала пульмонолог.

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