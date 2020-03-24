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/ Пульмонология

Сколько людей может заразить один больной коронавирусом: в ВОЗ дали ответ

2.3т
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Один больной коронавирусом COVID-19 в среднем может заразить 2-2,5 человек. Это примерно вдвое больше, чем при заболевании гриппом.

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Об этом свидетельствует данные в опубликованной на сайте Кабинета министров Украины 20 марта оперативной информации. Это исследование опирается на данные отчета Всемирной организации здравоохранения, опубликованного 6 марта.

Эту цифру ВОЗ установила, изучив распространение COVID-19 в Китае.

Коронавирус

Коронавирус

"Предполагается, что репродуктивное число Ro – число лиц, которым может инфицировать один заболевший человек – для вируса SARS-CoV-2 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Вместе с тем, другие ученые пользуются такими же цифрами, которые подает ВОЗ, или очень близкими к ним. Например, ученые Имперского института Лондона пользовались репродуктивным числом 2,15, а ученые из Гарвардского университета в США, в своих исследованиях пользовались показателем 2,2.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 человек, инфицированных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеров Украины попросили соблюдать карантин и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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