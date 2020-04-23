Сколько лет нужно на иммунитет от коронавируса: врач дал ответ

На выработку коллективного иммунитета от коронавируса COVID-19 может уйти от одного года до трех лет.

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Как заявил в интервью KharkivToday врач-иммунолог высшей категории, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Академии медицинских наук Украины Андрей Волянский, все будет зависить от очень многих факторов.

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"В первую очередь, от производства вакцины. Вакцинация – лучший способ иммунизации населения. Во-вторых, это будет зависеть от карантинных мер. Если карантин жесткий, как сейчас, будет мало инфицированных, но есть и обратная сторона медали – мало иммунных", – отметил он.

По словам врача, мы не позволяем здоровым молодым людям и детям встречаться с вирусом, на него отвечать и не обзаводимся защищенной иммунной прослойкой населения, которая защищает себя и других.

При этом Волянский признал, что, скорее всего, карантин повлиял на количество новых инфицированных.

"Но мы не знаем, как было бы, если бы карантина не было. Почти все страны мира учредили пакет изоляционных мероприятий, сравнивать не с чем, но, безусловно, свою роль карантин сыграл", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Волянский заявил, что первый пик коронавируса COVID-19 украинцы уже прошли в начале апреля.

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