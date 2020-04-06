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/ Пульмонология

Сколько коронавирус живет на волосах: ученые дали ответ

3.4т
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Естественные жиры, содержащиеся на коже головы могут выступать защитным барьером против попадания вредных бактерий и вирусов, в том числе коронавируса нового типа COVID-19.

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Об этом рассказалисполняющий обязанности заведующего кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман, пишет Yahoo news.

По его словам, продолжительность жизни коронавируса на голове зависит от структуры волос конкретного человека, а также от ряда внешних факторов. Вместе с тем, чаще всего естественные жиры на коже головы защищают против вредных бактерий.

Сколько коронавирус живет на волосах: ученые дали ответ

"Они действительно обладают некоторыми антимикробными свойствами и не позволяют микроорганизмам "зацепиться" за волосы", – отметил Фридман.

Эксперт посоветовал не торопиться мыть волосы, если они стали немного жирными, а также носить головной убор, особенно при контакте с зараженными людьми.

Вместе с тем, глава Института глобального здравоохранения в Йельском университете доктор Саад Омер уверен, что смертельные вирусы не могут жить на волосах столько же, сколько на других поверхностях,

"Обычно вирусы не обитают так же долго на пористых поверхностях вроде волос, как на гладких типах нержавеющей стали", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения дали украинцам советы, как правильно пользоваться защитными масками для того, чтобы уберечься от попадания в организм коронавируса СOVID-19.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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