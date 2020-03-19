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/ Пульмонология

Сколько коронавирус живет на поверхностях: названо время

6.2т
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Коронавирус остается жизнеспособным и заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.

К такому выводу пришли ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, сообщает Reuters.

Три четверти вирусных частиц, которые попадают в воздух, теряют способность заражать через как минимум 66 минут. А вот 25% все же могут быть опасны. К концу третьего часа половина из этих 25% становится нежизнеспособной.

Сколько коронавирус живет на поверхностях

Сколько коронавирус живет на поверхностях

Вести

Исследователи провели эксперимент, попытавшись имитировать вирус, перенесенный от зараженного человека, на повседневные поверхности в домашних условиях или в больнице. При помощи аэрозоля частички вируса распылили, как при кашле.

На поверхностях COVID-19 задержался на разное время. На пластике и нержавеющей стали вирус оказался жизнеспособным до трех дней. На картоне он "умер" через 24 часа. Для меди потребовалось 4 часа, чтобы вирус стал неактивным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме в течение пяти недель после заражения.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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