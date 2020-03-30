Сколько коронавирус живет на маске: ученые дали пугающий ответ

Инфекция коронавируса остается на внешней стороне многоразовых медицинских масок в течение семи дней, поэтому их нужно очень тщательно дезинфицировать.

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Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Гонконга, назвавших температуру, при которой COVID-19 особенно активен, а также определивших время, в течение которого он может оставаться на различных поверхностях. Результаты их научной работы опубликовал портал medRxiv.

По словам специалистов, коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов. А вот при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.

Коронавирус живет на маске 7 дней

При этом COVID-19 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

Если на медицинской маске коронавирус может жить в течение недели, то на поверхности, например, бумаги он исчезает уже спустя три часа. Тогда как на одежде и обработанном дереве COVID-19 держится до двух, на стекле – до четырех, а на пластике – до семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения дали украинцам советы, как правильно пользоваться защитными масками для того, чтобы уберечься от попадания в организм коронавируса СOVID-19.

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