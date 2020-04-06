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/ Пульмонология

Сколько коронавирус сохраняется на использованных масках: ученые дали ответ

2.3т
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Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до одной недели.

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Как пишет специализированный журнал The Lancet, исследование провела группа экспертов из Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Сколько коронавирус сохраняется на использованных масках: ученые дали ответ

Getty Images

Ученые рассчитали длительность жизни вируса на различных поверхностях при комнатной температуре. Результаты показали, что на обычной и папиросной бумаге коронавирус продержался менее трех часов, на обработанной древесине и ткани – менее двух дней.

На стекле и банкнотах COVID-19 полностью исчез только на четвертый день. На нержавеющей стали и пластике инфекция оставалась от четырех до семи дней.

Также оказалось, что обычные бытовые средства для дезинфекции отлично справляются с уничтожением коронавируса. Для этих целей подойдет, например, отбеливатель. При этом мытье рук, по словам экспертов, остается самым простым и надежным способом защиты от заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предупредили, что коронавирус COVID-19 может передаваться в ходе обычного разговора и даже при дыхании.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще раз подтвердили свой вывод о том, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям. Об этом заявил во время брифинга исполнительный директор организации Майкл Райан,передает CNN. По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку. «Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — отметил Райан. Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются, в частности — медицинский персонал. «В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели», — сказала Ван Керкхове. Также она отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людей, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает. Напомним, что в украинском Минздраве заявили, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом. Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера 30 марта,
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