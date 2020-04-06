Сколько коронавирус сохраняется на использованных масках: ученые дали ответ

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до одной недели.

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Как пишет специализированный журнал The Lancet, исследование провела группа экспертов из Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

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Ученые рассчитали длительность жизни вируса на различных поверхностях при комнатной температуре. Результаты показали, что на обычной и папиросной бумаге коронавирус продержался менее трех часов, на обработанной древесине и ткани – менее двух дней.

На стекле и банкнотах COVID-19 полностью исчез только на четвертый день. На нержавеющей стали и пластике инфекция оставалась от четырех до семи дней.

Также оказалось, что обычные бытовые средства для дезинфекции отлично справляются с уничтожением коронавируса. Для этих целей подойдет, например, отбеливатель. При этом мытье рук, по словам экспертов, остается самым простым и надежным способом защиты от заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предупредили, что коронавирус COVID-19 может передаваться в ходе обычного разговора и даже при дыхании.

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