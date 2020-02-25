Скалецкая рассказала, как Украина будет противостоять коронавирусу. Видео

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Украина готова противостоять коронавирусу COVID-19 на фоне выявления новых случаев заболевания в европейских странах.

Об этом глава ведомства рассказала в своем видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Скалецкая рассказала, как Украина будет противостоять коронавирусу dw.com

Скалецкая уточнила, что Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине 30 наборов реагентов. Они содержат около 3000 реакций, чего хватит, чтобы проверить более 900 человек.

"Также у нас есть около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, более тысячи докторов-инфекционистов и около 5 тысяч медперсонала, а в украинских больницах есть более 2 тысяч инфекционных боксов", – подчеркнула министр.

Она добавила, что правительство и Минздрав предпринимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности – в Италии.

"На заседании оперативного штаба принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом", – отметила Скалецкая.

Она уточнила, что речь идет о Китае, Южной Корее, Японии, Сингапуре, Гонконге, Италии, Таиланде, США, Иране, Малайзии, Австралии, Германии, Вьетнаме, ОАЭ, Франции, Великобритании, Канаде, Филлипинах, Индии, Кувейте, России, Испании, Омане, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Финляндии, Швеции, Бельгии, Египте, Израиле, Ливане, Бахрейне, Афганистане, Ираке.

Министр добавила, что в случае необходимости перечень стран будет расширен.

Скалецкая также призвала украинцев внести свою лепту в борьбу со смертельной опасностью. Сделать это можно, соблюдая простые правила санитарной гигиены.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с коронавирусом COVID-2019 в Украине находится под круглосуточным контролем специальных служб и не предвещает никаких "неожиданностей".

Напомним, что первые случаи инфицирования вирусом уже обнаружены в Швейцарии, Румынии, Алжире, а также на юге Испании – в Каталонии.

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