В Украине, где готовятся к возможному появлению китайского коронавируса COVID-2019, не пытаются создать вакцину или лекарство от болезни.

В интервью OBOZREVATEL министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что у нас ждут, пока другие страны придумают, а затем продадут или поделятся наработкой, поскольку это рискованый, дорогой и длительный труд.

"На это нужно много ресурсов и финансов. Потому что если какая-то страна и найдет лекарство, то его нужно изучить, тестировать несколько месяцев. Даже если делать это ускоренными темпами, уйдет полгода. Плюс на это идет очень много денег и не факт, что разработки будут иметь позитивный результат. Поэтому есть иностранные компании, которые вкладывают деньги в эти разработки", – отметила Скалецкая.

Зоряна Скалецкая dw.com

Министр добавила, что сейчас эксперименты есть в Китае, там соединяют разные виды препаратов, но это пока лишь эксперименты, да и то лишь по тяжелым формам заболевания.

"У Академии наук и отдельных компаний определенные наработки по тест-системам проводились. Но пока по рекомендациям ВОЗ действует симптоматическое лечение, а специфического лекарства против коронавируса нет", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в разговоре с нами Скалецкая рассказала о том, что нужно знать абсолютно каждому украинцу, чтобы минимизировать заражение опасным коронавирусом.

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