Нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

Такие советы украинцам дала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью OBOZREVATEL.

"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.

Скалецкая дала советы украинцам, как не заболеть коронавирусом dw.com

Она отметила, что нужно правильно пользоваться масками и периодически менять их, а также не лениться обращаться к семейному врачу даже в случае появления кашля.

"Также хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и стараться следить за своим иммунитетом. Желательно также по возможности воздержаться от путешествия в те страны, где уже есть случае заражения", – добавила она.

Накануне Минздрав опроверг OBOZREVATEL слухи о коронавирусе в Украине, которые появились в сети 27 февраля.

Также недавно в СНБО рассказали, кто из украинцев в группе риска. Оказалось, что в первую очередь болезни подвержены люди старшего возраста.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!