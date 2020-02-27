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/ Пульмонология

Скалецкая дала советы украинцам, как не заболеть коронавирусом

2.3т
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Нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

Такие советы украинцам дала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью OBOZREVATEL.

"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.

Скалецкая дала советы украинцам, как не заболеть коронавирусом

Скалецкая дала советы украинцам, как не заболеть коронавирусом

dw.com

Она отметила, что нужно правильно пользоваться масками и периодически менять их, а также не лениться обращаться к семейному врачу даже в случае появления кашля.

"Также хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и стараться следить за своим иммунитетом. Желательно также по возможности воздержаться от путешествия в те страны, где уже есть случае заражения", – добавила она.

Накануне Минздрав опроверг OBOZREVATEL слухи о коронавирусе в Украине, которые появились в сети 27 февраля.

Также недавно в СНБО рассказали, кто из украинцев в группе риска. Оказалось, что в первую очередь болезни подвержены люди старшего возраста.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Тег
Министерство здравоохранения
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