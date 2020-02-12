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/ Пульмонология

Ситуация ухудшится: в Германии озвучили прогнозы по коронавирусу

1.1т
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил, что распространение нового коронавируса COVID-19 усилится.

"Переломный момент еще не достигнут - ни в Китае, ни на международном уровне, ни в Германии в частности", – заявил Шпан во время пресс-конференции, передает CNN.

Он добавил, что Большая семерка проведет вскоре конференцию, чтобы скоординировать свою реакцию на распространение нового коронавируса.

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Как известно, ранее группа, в которую входят США, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и Великобритания, ранее встречалась в начале февраля, чтобы обсудить координацию правил и мер предосторожности при поездках, а также медицинские исследования и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, Европейским союзом и Китаем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в настоящее время ученые изучают вероятность нового пути распространения коронавируса – через коммуникации в здании, в частности, водопровод и вентиляцию.

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Место
Германия
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