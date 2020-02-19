Ситуация с коронавирусом в Китае впервые резко переломилась: свежие данные

По состоянию на утро 19 февраля впервые с начала эпидемии коронавируса в Китае число выписанных за день из больниц (1824) превысило число новых случаев (1751).

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения болезни в мире. В то же время, стало известно о увеличении количества жертв до 2004 (+136 за сутки). Еще 3462 человека госпитализированы с подозрением на наличие вируса.

Общее количество зараженных в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) достигло

74279 (+1751 за сутки).

Коронавирус в Китае Иллюстрация

Рекордсменом по числу погибших (1921) остается провинция Хубэй – именно здесь в конце декабря прошлого года произошла вспышка ранее неизученной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 1693 новых случаев заболевания, за сутки скончались 132 человека.

Также 19 февраля стало известно, что прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в Японии. У них не обнаружено коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в четырех из пяти случаев заражения новый коронавирус из Китая COVID-2019 переносится легко и не приводит к летальному исходу.

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