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/ Пульмонология

Ситуация обострилась: ВОЗ снова созовет экстренное заседание из-за коронавируса

5.4т
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Всемирная организация здравоохранения повторно созовет 30 января заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Совещание пройдет в Женеве (Швейцария). Об этом сказано в сообщении директора организации Тедроса Адханома Гебреисуса в Twitter.

"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", – написал глава ВОЗ.

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ВОЗ снова созовет экстренное заседание из-за коронавируса

ВОЗ снова созовет экстренное заседание из-за коронавируса

Напомним, случаи заражения были зарегистрированы по всей Азии и Австралии, а также в США, Франции и Канаде. 28 января Германия заявила о своем первом случае заболевания.

В Японии в одном из случаев человек заразился, хотя не был в Китае. В начале января он перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.

На этом фоне в Китае продлили новогодние каникулы до 2 февраля с 30 января. Власти также заблокировали города с общим населением в 40 миллионов человек вокруг Уханя.

Ситуация обострилась: ВОЗ снова созовет экстренное заседание из-за коронавируса
Ситуация обострилась: ВОЗ снова созовет экстренное заседание из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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