Синяки и зуд на ногах: названы новые симптомы коронавируса

Синяки и раны на ногах могут быть одним из симптомов коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщили врачи в Испании, которые у пациентов с ветряной оспой диагностировали заболевание, передает Daily Mail.

Данный симптом был в первую очередь обнаружен у детей и подростков. Также кожные проявления наблюдались у каждого пятого пациента в итальянской больнице.

Эпидемия COVID-19

Так, первым таким зарегистрированным случаем стал 13-летний мальчик в Италии, у которого пятна на ноге приняли за укус паука. У подростка поднялись температура, была мышечная и головная боль и сильный зуд на ногах.

"Было бы не удивительно, если бы оказалось, что COVID-19 вызывает симптомы на коже. Многие вирусы вызывают кожные высыпания. Вирусы имеют тенденцию поражать несколько частей тела, а не только одну систему, хотя в случае COVID-19, безусловно, легкие наиболее сильно поражены", – рассказал доктор медицинских наук Даниэль Гордон из Лондона, Англия.

Пятна на ногах

Ортопеды и дерматологи в Испании отметили, что повреждения коже похожи на поражения ветряной оспой, корью – вызванные воспалением крошечных кровеносных сосудов. Медики призвали помещать детей, у которых были обнаружены такие отметины на ногах, на карантин. Однако не стоит паниковать, ведь этот симптом не подтвержден окончательно.

Пятна на ногах

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал три критические симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что человек заболел коронавирусом.