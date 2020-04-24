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/ Пульмонология

В США расширили список симптомов коронавируса

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Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов коронавируса COVID-19.

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Так, кроме высокой температуры, кашля и одышки на сайте CDC указаны новые признаки болезни: озноб, боль в мышцах, головная боль, потеря обоняния и воспаленное горло.

Отмечается, что симптомы коронавирусной инфекции могут проявляться через 2-14 дней после заражения.

Также в документе говорится, что некоторые симптомы требуют безотлагательной медицинской помощи, из них:

  • затрудненное дыхание;

  • боль в груди;

  • спутанное сознание;

  • цианоз.

Симптомы коронавируса расширили

Симптомы коронавируса расширили

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, в Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса COVID-19 и уже приступили к испытаниям препарата на людях.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
инфекция вирус болезнь
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