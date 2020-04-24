Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов коронавируса COVID-19.
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Так, кроме высокой температуры, кашля и одышки на сайте CDC указаны новые признаки болезни: озноб, боль в мышцах, головная боль, потеря обоняния и воспаленное горло.
Отмечается, что симптомы коронавирусной инфекции могут проявляться через 2-14 дней после заражения.
Также в документе говорится, что некоторые симптомы требуют безотлагательной медицинской помощи, из них:
затрудненное дыхание;
боль в груди;
спутанное сознание;
цианоз.
Симптомы коронавируса расширили
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