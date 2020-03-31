Британка Тони Роудс детально рассказала о симптомах коронавируса у своего новорожденного сына Кертиса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ее историю опубликовало издание Mirror. Женщина также разместила пост в Facebook, собрав более 13 тысяч лайков и слова поддержки.

По словам Роудс, ребенок, которому было 7 недель, странно плакал и 12 часов подряд отказывался от еды. "Он был очень сонным и даже не ворочался, как раньше. Утром мы заметили, что у него покраснела кожа и воспалился глаз. Он периодически кашлял и чихал, был по-прежнему сонным и не хотел есть", – поделилась мать.

Мать назвала симптомы коронавируса у младенца

У мальчика также была субфебрильная температура и учащенное сердцебиение. Родители обратились в больницу и врачи сначала списали все на сепсис, однако сделали тест на коронавирус и его результат оказался положительным.

Мать назвала симптомы коронавируса у младенца Mirror

Ребенку стало лучше через несколько дней и его выписали. По словам матери, он еще не на все 100 процентов выздоровел, но он уже в порядке.

Мать назвала симптомы коронавируса у младенца Mirror

"У него не было высокой температуры или сухого и непрекращающегося кашля. Мы еще мало знаем, как этот вирус проявляется у младенцев. Именно поэтому мы решили поделиться нашей историей и отметить, на что стоит обращать внимание. Пожалуйста, если вашему ребенку стало плохо, идите в больницу", – предупредила Роудс в соцсети.

Мать назвала симптомы коронавируса у младенца Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи предупредили, что большинство типичных для взрослых симптомов нового коонавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся